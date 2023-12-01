مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفقًا للاحتياجات بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث "ينس ليركه": إن الأمم المتحدة ستبقى في القطاع لتقديم الغذاء والماء، وغيرها من الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة.
وأضاف: قوافل المساعدات أكبر بكثير مما كانت قبل الهدنة، قد دخلت أمس من مصر إلى غزة، محملة بمجموعة من الإمدادات الإنسانية والوقود وغاز الطهي، وقد وصلت أيضًا شمال وادي غزة الذي لم يتلقَّ أي إمدادات قبل الهدنة.
وأشار إلى أنه خلال وقف الأعمال العدائية تمّ تسليم آلاف الأطنان المترية من الغذاء والمياه المعبأة، والإمدادات الطبية والوقود والأغطية، إلى ملاجئ الأونروا ومدارسها ومستشفياتها ومستودعاتها في الشمال.