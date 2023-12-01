مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وأضاف: قوافل المساعدات أكبر بكثير مما كانت قبل الهدنة، قد دخلت أمس من مصر إلى غزة، محملة بمجموعة من الإمدادات الإنسانية والوقود وغاز الطهي، وقد وصلت أيضًا شمال وادي غزة الذي لم يتلقَّ أي إمدادات قبل الهدنة.