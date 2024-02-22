"العدل الدولية": على الكيان الإسرائيلي إنهاء احتلاله والانسحاب من الأراضي الفلسطينية

وأكد أنه تم رصد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي, بسبب الاستيطان, ومساعي ضم الأراضي, وهذا يخالف إعلان جنيف، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي "قلق جدًا" من ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية - الاستعمارية في المناطق المحتلة, مؤكدًا أن الاستيطان يخالف إعلانات مجلس الأمن العديدة, ويهدد السلام العالمي والاستقرار, ويقوض حل الدولتين وتحقيق السلام.