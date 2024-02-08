"فولكر تورك": الغارات الإسرائيلية على طول حدود غزة بمثابة جرائم حرب

هذا، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 130 قتيلًا، و170 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى "27840" قتيلًا، و"67317" إصابة.