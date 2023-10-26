"جريفيث": العالم فشل في توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لسكان غزة

وأوضح "جريفيث" في بيان، أن القصف العنيف على غزة مستمر، بل ويزداد سوءاً حتى في المناطق المفترض أن تكون أكثر أماناً، وأن المساعدات تكاد لا تصل إلى غزة رغم بذل قصارى الجهد في هذا الشأن، وفقاً لـ"فرانس برس".