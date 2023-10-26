"جريفيث": العالم فشل في توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لسكان غزة

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم (الخميس)، أن العالم فشل في توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وأوضح "جريفيث" في بيان، أن القصف العنيف على غزة مستمر، بل ويزداد سوءاً حتى في المناطق المفترض أن تكون أكثر أماناً، وأن المساعدات تكاد لا تصل إلى غزة رغم بذل قصارى الجهد في هذا الشأن، وفقاً لـ"فرانس برس".
وطالب بضرورة حماية المدنيين في غزة وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، سواء اختاروا الانتقال أو البقاء في أماكنهم.