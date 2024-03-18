"بوريل": غزة أصبحت أكبر مقبرة مفتوحة في العالم للبشر والقانون الدولي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين): "إن قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، وتحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف".
وأضاف "بوريل" في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي يسبق اجتماع قادة دول الاتحاد الذي سيعقد يومي 21-22 مارس(آذار) الجاري: "إن غزة باتت مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأوضح أن مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستتم مناقشتها من قبل الوزراء، بناءً على طلب إسبانيا وإيرلندا.
وبين أنه سيتم إجراء مناقشة سياسية فقط حول هذه القضية في اجتماع اليوم، ولن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين) 2023، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.