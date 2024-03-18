"بوريل": غزة أصبحت أكبر مقبرة مفتوحة في العالم للبشر والقانون الدولي

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين): "إن قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، وتحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف".