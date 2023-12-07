المقاومة تعلن استهدافَ مواقع إسرائيلية جنوب غزة وقوّة راجلة شرقي خان يونس

وأعلنت "كتائبُ القسام" استهدافَها "قوةً صهيونية راجلة في محور شرق مدينة خانيونس، مكوّنة من 15 جنديًّا، بـ3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية""؛ ما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".