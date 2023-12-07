المقاومة تعلن استهدافَ مواقع إسرائيلية جنوب غزة وقوّة راجلة شرقي خان يونس

أعلنت "كتائبُ القسام" استهدافَ مقاتليها "غرفَ قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مم".
وأعلنت "كتائبُ القسام" استهدافَها "قوةً صهيونية راجلة في محور شرق مدينة خانيونس، مكوّنة من 15 جنديًّا، بـ3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية""؛ ما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".
ولفتت "كتائب القسام" في وقت سابق، إلى استهداف مقاتليها دبابتَيْن وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا، بقذائف "التاندوم"، و"آر بي جي".
فيما ذكرت حركة "سرايا القدس"، "أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح، في حي الزيتون شرق غزة".