احتجاجات حاشدة في لندن رفضًا لزيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا

شهد وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم، مظاهرات واسعة احتجاجًا على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، وهي الثانية له بعد زيارته الأولى عام 2019.
ووفقًا لمراسل وكالة نوفوستي، بدأ المتظاهرون بالتجمع عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي في شارع "بورتلاند بليس" قرب مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قبل أن تنطلق مسيرة جماهيرية باتجاه ساحة البرلمان، حيث جرى تنظيم مهرجان خطابي.
وجاءت هذه التحركات بدعوة من تحالف "أوقفوا ترامب" (Stop Trump)، الذي وصفها بأنها "أكبر احتجاج منذ سنوات"، متجاوزة في حجمها وتنوع شعاراتها التظاهرات السابقة. ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات مناهضة لترامب مثل "أطيحوا بترامب"، و"لا للعنصرية، لا لترامب"، و"أوقفوا قنابل ترامب النووية"، إضافة إلى شعارات مرتبطة بالحرب في غزة، ورسوم كاريكاتورية ساخرة. كما رافقت المسيرة فرق موسيقية عزفت على الطبول، ما أضفى طابعًا احتفاليًا على الاحتجاجات.
وفي بيان للمنظمين، وُجهت انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، متهمين إياه بـ"بيع بريطانيا مقابل صفقة تكنولوجية تخدم مصالح الشركات الكبرى دون معالجة القضايا الجوهرية للمواطنين".
في المقابل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن برنامج زيارة ترامب أُعد بعناية لتفادي أي مواجهات مباشرة مع المحتجين، موضحة أنه لن يلقي خطابًا أمام البرلمان، وأن جدول الزيارة يراعي متطلبات الأمن والسلامة.
ويستضيف الملك تشارلز الثالث الرئيس الأمريكي في قلعة وندسور غرب لندن، حيث يقيم حفل استقبال رسمي يحضره عدد من أفراد العائلة المالكة.