احتجاجات حاشدة في لندن رفضًا لزيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا

وجاءت هذه التحركات بدعوة من تحالف "أوقفوا ترامب" (Stop Trump)، الذي وصفها بأنها "أكبر احتجاج منذ سنوات"، متجاوزة في حجمها وتنوع شعاراتها التظاهرات السابقة. ورفع المحتجون لافتات حملت عبارات مناهضة لترامب مثل "أطيحوا بترامب"، و"لا للعنصرية، لا لترامب"، و"أوقفوا قنابل ترامب النووية"، إضافة إلى شعارات مرتبطة بالحرب في غزة، ورسوم كاريكاتورية ساخرة. كما رافقت المسيرة فرق موسيقية عزفت على الطبول، ما أضفى طابعًا احتفاليًا على الاحتجاجات.