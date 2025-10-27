فرنسا تُحاكم 10 أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على بريجيت ماكرون

وبحسب النيابة العامة في باريس، مثُل ثمانية رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، أمام المحكمة، بعد نشرهم محتوى مسيئًا على الإنترنت يطعن في "النوع الاجتماعي" للمدعية، إضافة إلى تعليقات اعتبرت ارتباطها العاطفي بماكرون حينما كان مراهقًا "اعتداءً جنسيًا على قاصر"، نظرًا للفارق العمري بينهما.