الكنيست الإسرائيلي يؤيّد دعوة الحكومة برفض إقامة دولة فلسطينية من طرف واحد

وأوضح حزب ليكود الذي يتزعّمه "نتنياهو"، في بيان، أن "99" من أصل "120" مشرعًا صوتوا لصالح الإعلان، الذي أقرّته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ وفقًا لـ"فرانس برس".