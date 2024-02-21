الكنيست الإسرائيلي يؤيّد دعوة الحكومة برفض إقامة دولة فلسطينية من طرف واحد

أيّد الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي، اليوم "الأربعاء"، إعلانَ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حلّ الدولتين للصراع المستمرّ منذ عقود.
وأوضح حزب ليكود الذي يتزعّمه "نتنياهو"، في بيان، أن "99" من أصل "120" مشرعًا صوتوا لصالح الإعلان، الذي أقرّته الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ويرى الإعلان الإسرائيلي أنّ أيّ اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتمّ التوصل إليه عبر مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال "إملاءات دولية".