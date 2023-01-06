مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال

وأكّد شيخ الأزهر، رئيس المجلس، الدكتور أحمد الطيب؛ رفض المجلس القاطع مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية كافة، داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.