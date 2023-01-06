مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال

أدان مجلس حكماء المسلمين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.
وأكّد شيخ الأزهر، رئيس المجلس، الدكتور أحمد الطيب؛ رفض المجلس القاطع مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية كافة، داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.
كما أعرب المجلس عن خالص التعازي لدولة الصومال حكومةً وشعباً، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.