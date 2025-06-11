طهران تحذّر وتتمسك بالنووي السلمي.. إيران ترد على "الخطة الأمريكية" برسائل سياسية وصاروخية

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، تأكيده على أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وذلك بعد تلميحات أمريكية بوضع خطط في حال فشل المفاوضات. وأوضح بزشكيان أن طهران تتحدث مع أمريكا وأوروبا، لكنها رغم ذلك لا تقبل الإملاءات، مشيرًا خلال زيارته إلى محافظة إيلام غربي البلاد إلى أن أعداء إيران يحاولون إثارة فتنة داخلية تمهيدًا لمهاجمتها، مؤكدًا أن بلاده ستُفشل تلك المحاولات.
وفي السياق، رأت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن إرث القيادة المركزية الأمريكية في تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي من خلال تسليح "المعتدين" وتمكين "الجرائم الإسرائيلية"، يجردها من أي مصداقية للتحدث عن السلام أو منع الانتشار النووي، وفق ما أوردته رويترز.
واعتبرت البعثة عبر منصة "إكس" أن الدبلوماسية، وليس الوسائل العسكرية، هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا، وشددت على أن "التهديد باستخدام القوة الساحقة لن يُغير الحقائق"، مؤكدة أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأن العسكرة الأمريكية لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار.
وتأتي هذه التطورات قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعدما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة إلى الخيار العسكري في التعامل مع إيران، رغم تأكيده أنه يفضل التفاوض. وقال ترامب إن "طهران أصبحت أكثر عدوانية" في المحادثات.
وفي رد مباشر، هدّد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، بأن بلاده ستضرب القواعد الأمريكية في حال اندلاع صراع، وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء: "بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤتِ المفاوضات ثمارها، لكن إذا فرض الصراع، فنستهدف جميع القواعد الأمريكية بقوة في المنطقة"، بحسب ما نقلته رويترز. وأضاف أن إيران اختبرت مؤخرًا صاروخًا برأس حربي يزن طنين، مشددًا على أن بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية.
وأشارت العربية.نت إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات قد تُعقد الأحد المقبل في سلطنة عمان، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بينما كان الرئيس الأمريكي قد ذكر سابقًا أنها ستُعقد الخميس. ومن المتوقع أن تقدم إيران مقترحًا مضادًا للعرض الأمريكي الذي نُقل عبر الوسيط العماني قبل أكثر من أسبوع.