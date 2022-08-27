باكستان.. الأمطار الموسمية تجلب البؤس للملايين الذين تضرّروا من الفيضانات

ويشعر السكان بالقلق من أن تجلب المياه الراكدة الأمراض معها. كانت السماء تمطر طوال الأسبوع في مقاطعة السند، ولم يكن هناك سوى القليل من الراحة للمجتمعات التي تأمل العودة إلى ديارها لترى ما يمكن إنقاذه.