عُمان تدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحامها لمدينة نابلس

وناشدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة خارجيتها المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة قرارات الشرعية الدولية والمواقف العُمانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعية إلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.