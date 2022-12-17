"بوتين" في مقر قيادة عمليات الحرب.. تقدُّم روسي والقتال يستعر بأوكرانيا

ونقلت "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إن "بوتين" اطلع على عمل القيادة التي قدّمت له إحاطة بشأن "تقدُّم العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي تطلقه موسكو على حربها في أوكرانيا.