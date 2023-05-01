بالفيديو.. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي في سوريا

وتفصيلاً، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 23:35 من يوم 1 / 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب"، وأضاف المصدر أن "القصف استهدف مطار حلب الدولي وعددًا من النقاط في محيط حلب".