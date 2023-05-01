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بالفيديو.. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي في سوريا

أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 7 بجروح بينهم مدنيان اثنان وبعض الخسائر المادية
القصف استهدف مطار حلب
القصف استهدف مطار حلب
سبق
سبق

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف مطار حلب الدولي، مساء الأحد، أسفر عن سقوط قتيل وجرحى، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة 23:35 من يوم 1 / 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب"، وأضاف المصدر أن "القصف استهدف مطار حلب الدولي وعددًا من النقاط في محيط حلب".

ووفق المصدر "أدى العدوان إلى مقتل عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

وكانت "سانا" قد أكدت في وقت سابق "تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة حلب، وتسقط عددًا من صواريخ العدوان".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات اخبارية فيديوهات قالوا إنها للقصف الإسرائيلي على مطار حلب.

سوريا
قصف إسرائيلي
حلب
مطار حلب الدولي

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