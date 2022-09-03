البحرية الأمريكية تعترض سفينة حربية إيرانية

صرّح مسؤولٌ في قيادة الأسطول الأمريكي الخامس، بأن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة حربية إيرانية، احتجزت واعتقلت سفينتيْن أمريكيتيْن دون طاقم يديرهما الأسطول الخامس في البحر الأحمر، في الأول من سبتمبر، بعد يومين من فشل بحرية الحرس الثوري الإيراني في الاستيلاء على سفينة مماثلة في مياه الخليج العربي.