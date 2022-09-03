البحرية الأمريكية تعترض سفينة حربية إيرانية

صرّح مسؤولٌ في قيادة الأسطول الأمريكي الخامس، بأن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة حربية إيرانية، احتجزت واعتقلت سفينتيْن أمريكيتيْن دون طاقم يديرهما الأسطول الخامس في البحر الأحمر، في الأول من سبتمبر، بعد يومين من فشل بحرية الحرس الثوري الإيراني في الاستيلاء على سفينة مماثلة في مياه الخليج العربي.
وقامت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية - في تصرف خطير على حدّ تصريح المسؤول - بالاستيلاء على سفينتيْن سطحيتيْن دون طاقم من طراز Saildrone Explorer تعملان بالقرب من بعضهما بعضاً في المياه الدولية قبل إعادة السفينتين إلى البحرية الأمريكية بعد إنذارات متكررة في اليوم التالي.
وكانت السفن السطحية الأمريكية غير المأهولة وغير المسلحة تلتقط صوراً غير سرية للبيئة المحيطة في أثناء الإبحار العسكري في منطقة دورية مخصّصة على بُعد أربعة أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري.
ولم تشكّل السفن أيّ خطرٍ على حركة الملاحة البحرية، وكانت تعمل في المنطقة المجاورة العامة لجنوب البحر الأحمر لأكثر من 200 يوم متتالية من دون وقوع حوادث.