"البرلمان العربي" يدين اقتحامَ الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

أدان البرلمانُ العربي اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، عادًّا الاقتحامَ انتهاكًا صارخًا واستمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تنصّ على حماية المدنيين وقت الحرب.
وقال البرلمان، في بيان اليوم: اقتحامات مستشفيات غزة تشكّل امتدادًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّد أن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، يؤدّي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلّقة بحقّه في العلاج وتلقّي الخدمة الطبية.
وحمّل البرلمانُ العربي، الاحتلالَ، المسؤوليةَ الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والنازحين الحاضرين داخل المجمع.
وطالب بتدخُّل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم، داعيًا الصليبَ الأحمر إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء الطبي في غزة؛ حتى يتمكّن من أداء دوره في القطاع.