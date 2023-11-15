"البرلمان العربي" يدين اقتحامَ الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة

أدان البرلمانُ العربي اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، عادًّا الاقتحامَ انتهاكًا صارخًا واستمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تنصّ على حماية المدنيين وقت الحرب.