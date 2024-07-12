"انفصال ولايتين عن أمريكا".. حركة وحملة تنطلقان "دولتان وأسباب واستطلاع"!

وفي بيان أرسلته إلى "نيوزويك" وهي مجلة أمريكية توضح فيه قرارها بإطلاق المجموعة، الذي استوحي اسمه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، قالت جيريك: "هناك 2.5 مليون بيروقراطي غير منتخب في واشنطن العاصمة، وهم المسؤولون عن جر الأمة إلى حافة الإفلاس. ليس ذلك فحسب، بل إنهم يستنزفون الأموال من جيوب دافعي الضرائب كل عام، ويدوسون على حقوق مواطني نيو هامبشاير.