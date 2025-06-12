"الطاقة الذرية" تؤكد عدم امتثال إيران بالتزاماتها النووية .. فما التداعيات التصعيدية المحتملة؟

والتقرير، الذي جاء على لسان ستيفن إيرلانجر مراسلاً من براغ، يؤكد أن القضية ليست مجرد خلاف فني، بل هي أزمة ثقة عميقة، واستمرار إيران في هذه السياسة التصعيدية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على مستوى علاقاتها مع الغرب، بل على الاستقرار الإقليمي والعالمي، فالضغوط الدبلوماسية والاقتصادية قد تتصاعد، ولا يستبعد أن يتم فرض عقوبات جديدة أو تشديد العقوبات القائمة، وهذا الوضع المعقد يستدعي تدخلات دبلوماسية مكثفة وجهودًا حثيثة لنزع فتيل الأزمة قبل أن تخرج عن السيطرة، فهل ستستجيب طهران لنداءات المجتمع الدولي، أم أنها ستستمر في تحدي القواعد والمعايير الدولية، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة؟