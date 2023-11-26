أفراد طاقمها معظمهم عرب.. عطل ميكانيكي يغرق سفينة شحن في مياه "المتوسط"

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان، بأن طاقم السفينة مؤلف من ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريين، فيما لم تصدر أي من دولهم بيانًا حول ذلك بعد، وفقاً لـ"رويترز".