روسيا تستدعي السفيرة الأميركية احتجاجاً على التدخل في شؤونها الداخلية

وبينت الوزارة أن المنظمات الثلاث تمّ تصنيفها كيانات غير مرغوب بها في روسيا، وأن السفيرة تسلّمت مذكرة رسمية تطلب وقف كل مساعدة لنشاطات هذه المنظمات المتّهمة أيضاً من قبل موسكو بـالترويج للمواقف والقيم الغريبة عن المجتمع الروسي.