ليست أكثر من وهم.. "بوتين" يعلّق على حديث الضباط الألمان حول ضرب "جسر القرم"

جاء ذلك وفقًا لمقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة الروسية الأولى و"نوفوستي"؛ حيث قال بوتين: "إنهم يتوهمون ويشجعون أنفسهم أولًا، ثانيًا يحاولون تخويفنا؛ أما بالنسبة لألمانيا، فهناك مشكلات ذات طبيعة دستورية. فهم يقولون الحقيقة: ماذا لو انتهى الأمر بصواريخ (تاوروس) على هذا الجزء من جسر القرم؟ الذي يُعد -وفقًا لرأيهم هم- أرضًا روسية بكل تأكيد؛ فإن هذا انتهاك للدستور الألماني".