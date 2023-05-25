هجوم مسلح وسط اليابان يصيب 5 أشخاص.. والشرطة تحذر السكان

أفادت وسائل إعلامية يابانية بأن 5 أشخاص أصيبوا إثر هجوم مسلح تخلله إطلاق نار في منطقة مأهولة وسط البلاد.
وهاجم رجل مسلح ببندقية صيد وسكين منطقة مأهولة في منطقة ايبي في ناكانو باليابان، وأطلق النار مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص؛ مدنيان واثنان من ضباط الشرطة.
وذكرت الشرطة أنه قبيل الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي، ورد إليها اتصال طارئ بأن رجلًا أقدم على طعن امرأة، وعندما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، أطلق الرجل النار من بندقية صيد، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، موضحةً أن المشتبه به متحصن في المبنى الذي وقع فيه الحادث.
وأصدرت الشرطة تحذيرًا إلى السكان دعتهم فيه إلى البقاء في منازلهم؛ لأن المشتبه الذي يرتدي ملابس مموهة لا يزال مسلحًا.