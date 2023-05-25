هجوم مسلح وسط اليابان يصيب 5 أشخاص.. والشرطة تحذر السكان

وذكرت الشرطة أنه قبيل الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي، ورد إليها اتصال طارئ بأن رجلًا أقدم على طعن امرأة، وعندما هرعت الشرطة إلى مكان الحادث، أطلق الرجل النار من بندقية صيد، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، موضحةً أن المشتبه به متحصن في المبنى الذي وقع فيه الحادث.