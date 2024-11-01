اعتداء عنصري.. مجهولون يضرمون النار ببوابة مسجد في فرنسا والشرطة تحقق

تعرض أحد المساجد في مدينة أميان شمال فرنسا لاعتداء عنصري، حيث أقدم مجهولون على إضرام النار في بوابته.
ووقع الاعتداء على المسجد يوم الثلاثاء من قبل مجهولين، وتقدمت الجمعية التي تشرف على المسجد بشكوى للشرطة الفرنسية.
وأشار رئيس الجمعية بلال فورتادو في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية إلى أن الاعتداء وقع أثناء صلاة الفجر.
وأكد "فورتادو" أن الحادث متعمد لوجود مواد سريعة الاشتعال سكبت على باب المسجد، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الواقعة، فيما وثقت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الاعتداء.