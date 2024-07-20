الهلال الأحمر المصري يوقف استقبال المساعدات المحلية بعد منع إسرائيل دخولها لغزة

أفاد مصدر في جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم (السبت)، بأنه تقرر وقف استقبال المساعدات الإنسانية من منظمات المجتمع المدني المحلية؛ بسبب تكدس الشاحنات في الشوارع، وامتلاء مخازن الهلال الأحمر؛ على إثر غلق إسرائيل معبر رفح منذ نحو 75 يوماً، وخفض الشاحنات، التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لنحو 20 شاحنة.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المصدر قوله: "للمرة الأولى يتم وقف استقبال المساعدات، التي ترسلها منظمات المجتمع المصري والهلال الأحمر والتحالف المصري إلى قطاع غزة، بعد تكدس مئات الشاحنات في العريش والشيخ زويد ورفح في المنطقة اللوجستية، بالإضافة إلى امتلاء مخازن الهلال الأحمر ومخزن مديرية الصحة بشمال سيناء بالمساعدات.
وبيّن أن المساعدات الوحيدة، التي تصل إلى العريش هي المساعدات الدولية، والتي تراجعت بنسبة أكثر من 95% خلال الشهر الماضي؛ نتيجة عدم دخول المساعدات إلى غزة.
وأضاف أنه في حال إعادة فتح معبر رفح خلال الفترة المقبلة؛ فمن المتوقع أن تعود حركة المساعدات الدولية والمصرية إلى كامل طاقتها مجدداً.
وأوضح المصدر أنه لم يتم إرسال أي شاحنات اليوم إلى معبر كرم أبو سالم لغلقه من جانب إسرائيل بسبب عطلة إسرائيلية.