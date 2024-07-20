الهلال الأحمر المصري يوقف استقبال المساعدات المحلية بعد منع إسرائيل دخولها لغزة

أفاد مصدر في جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم (السبت)، بأنه تقرر وقف استقبال المساعدات الإنسانية من منظمات المجتمع المدني المحلية؛ بسبب تكدس الشاحنات في الشوارع، وامتلاء مخازن الهلال الأحمر؛ على إثر غلق إسرائيل معبر رفح منذ نحو 75 يوماً، وخفض الشاحنات، التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لنحو 20 شاحنة.