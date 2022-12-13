الاتحاد الأوروبي يسعى للخروج من المأزق حول تحديد سقف لأسعار الغاز

وبعدما أجمع الوزراء على التنديد بالاقتراح في 24 نوفمبر، يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وفي حال فشلوا في التوصل إلى توافق، يطرح الملف على القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس، قبل اجتماع وزاري جديد في 19 ديسمبر.