الاتحاد الأوروبي يسعى للخروج من المأزق حول تحديد سقف لأسعار الغاز

يسعى وزراء الطاقة الأوروبيون، الثلاثاء، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقسامًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي، مهددةً بشل تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة.
وأعلن الوزير الإيطالي رافايلي فيتو لدى وصوله إلى الاجتماع أنه فيما "يكابد" المواطنون والشركات بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار هذا الشتاء "انتهى وقت المفاوضات وعلينا تحمّل مسؤولياتنا دون إبطاء".
تختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، ابتداءً من الأول من يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الأوروبي.
وبعدما أجمع الوزراء على التنديد بالاقتراح في 24 نوفمبر، يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وفي حال فشلوا في التوصل إلى توافق، يطرح الملف على القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس، قبل اجتماع وزاري جديد في 19 ديسمبر.
وأعرب وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا عند وصوله عن استيائه وقال: "أنا على يقين بأن لدينا اقتراحًا جيدًا على الطاولة، يحمل ضمانات للجميع، والآن يعود للوزراء أن يتفقوا".