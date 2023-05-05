إطلاق نار في صربيا يُسفر عن 8 قتلى على الأقل والشرطة تبحث عن المشتبه فيه

وأفادت قناة "إن 1" بأن أشخاصاً قلقين على أقاربهم تجمّعوا خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد، حيث نُقل ثمانية من الجرحى على الأقل، وحضرت وزيرة الصحة إلى المركز في زيارة وجيزة.