تعود للأونروا وتحمل 25 ألف لتر من السولار.. أول شاحنة وقود لقطاع غزة

دخلت شاحنة وقود إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت مصادر رسمية مصرية أن شاحنة الوقود التي تعود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتحتوي على 25 ألف لتر من السولار.
وجاء هذا الأمر بعد توقف عمل الوكالة في قطاع غزة أمس من جراء نفاد الوقود.
وذكرت وكالة "رويترز" أن شاحنتين أخريين تنتظران العبور بعد الشاحنة الأولى.
وكان الاحتلال قد وافق لأول قافلة مساعدات بأن تدخل غزة في 23 أكتوبر الماضي، أي بعد مرور نحو أسبوعين على اندلاع الحرب، لكن لم يسمح مطلقاً بمرور أي شاحنة تحمل وقوداً حتى اليوم.