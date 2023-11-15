تعود للأونروا وتحمل 25 ألف لتر من السولار.. أول شاحنة وقود لقطاع غزة

وكان الاحتلال قد وافق لأول قافلة مساعدات بأن تدخل غزة في 23 أكتوبر الماضي، أي بعد مرور نحو أسبوعين على اندلاع الحرب، لكن لم يسمح مطلقاً بمرور أي شاحنة تحمل وقوداً حتى اليوم.