"موتوا بغيظكم".. شاهد السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بجلسة التصويت لفلسطين

وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون، مطلع أبريل، طلبًا تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ حيث تتمتع حاليًّا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".