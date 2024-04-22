الرئيس الأوكراني: قصف روسي يدمر برجًا للبث التلفزيوني في خاركيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هجومًا صاروخيًا روسيًا دمر برجًا للبث التلفزيوني يبلغ طوله 240 مترًا في خاركيف واصفًا ذلك بأنه مسعى متعمد من موسكو لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا غير صالحة للسكن، حسب سكاي نيوز عربية.