الاحتلال يصادق على إقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

وأوضح التفكجي؛ أن أعمال توسيع المستوطنات على أراضي بلدات بيت إكسا ولفتا في القدس المحتلة مستمرة، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إقامة بنية تحتية من سكك حديدية وطرق، لتعزيز الاستيطان وربط الوحدات الاستيطانية الجديدة مع مستوطنة "رامات شلومو" التي أقامت فيها قوات الاحتلال أخيراً 1600 وحدة استيطانية جديدة، ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنياً، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكلٍ كبيرٍ فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.