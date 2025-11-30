البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بما في ذلك الاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، مما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد اليماحي، في بيانٍ اليوم، أن استمرار هذه الاعتداءات العدوانية يعكس سياسة التصعيد الممنهجة التي يمارسها كيان الاحتلال الغاشم دون أي احترام للشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات فورًا، ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.
وجدد رئيس البرلمان العربي تضامنه الكامل مع سوريا ودعمها في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن المساس بأي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي.