البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بما في ذلك الاعتداءات التي استهدفت قرى في ريف دمشق، مما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.