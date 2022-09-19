ضمن "صفقة الحبوب".. "الدفاع التركية" تعلن مغادرة 6 سفن للموانئ الأوكرانية

وتنص الوثيقة الأولى -وفق "روسيا اليوم"- على التزام الأمم المتحدة بإزالة مختلف القيود على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية؛ فيما تنص الوثيقة الثانية على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها كييف.