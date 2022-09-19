ضمن "صفقة الحبوب".. "الدفاع التركية" تعلن مغادرة 6 سفن للموانئ الأوكرانية

غادرت 6 سفن مُحمّلة بالحبوب، الموانئ الأوكرانية، في إطار "صفقة الحبوب" التي تم توقيعها الشهر الماضي في إسطنبول؛ وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.
وقالت "الدفاع التركية" في صفحتها على "تويتر": "كجزء من عملية شحن الحبوب، غادرت 6 سفن أخرى اليوم الموانئ الأوكرانية".
وتم التوقيع يوم 22 سبتمبر الماضي، في إسطنبول على وثيقتين لمعالجة مشاكل إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية.
وتنص الوثيقة الأولى -وفق "روسيا اليوم"- على التزام الأمم المتحدة بإزالة مختلف القيود على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية؛ فيما تنص الوثيقة الثانية على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها كييف.
وفي وقت لاحق قالت موسكو: فيما يتعلق بصادرات الحبوب والأسمدة الروسية، لا يوجد وفاء بالالتزامات، ولم تتم إزالة القيود لإيصال هذه المواد من روسيا إلى الأسواق العالمية.