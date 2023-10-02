اعتبارًا من أبريل 2024.. بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور

وشدد على أنه "وعدنا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط؛ للحد من الأجور المنخفضة في البلاد، وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر 100 ألف شخص سوق العمل سنويًّا، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"؛ معلنًا عن مراجعة نظام العقوبات، وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".