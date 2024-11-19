أوكرانيا تطلق صواريخ أمريكية على روسيا.. تصعيد خطير أم خطوة استراتيجية؟

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل هذا التصعيد هو خطوة استراتيجية مدروسة من أوكرانيا أم أنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؟ فمن ناحية، قد يساعد هذا الهجوم في إضعاف قدرات روسيا العسكرية، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه.