"الجنائية الدولية" تُصدر أوامر باعتقال وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس الأركان

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرَي اعتقال بحق اثنين من كبار المسؤولين العسكريين الروس؛ الفريق سيرغي كوبيلاش من القوات المسلحة الروسية والأدميرال فيكتور سوكولوف من البحرية الروسية. وهم متهمون بارتكاب جرائم حرب تتمثل في شنّ هجمات على أهداف مدنية ومدنيين، إلى جانب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في ارتكاب أعمال غير إنسانية.