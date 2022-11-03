باكستان.. إصابة عمران خان في إطلاق نار استهدف موكبه

ووفق "الفرنسية" ذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في منطقة الرجل، لكن وضعه وُصف بـ"الآمن".