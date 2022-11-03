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باكستان.. إصابة عمران خان في إطلاق نار استهدف موكبه

كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد للمطالبة بانتخابات مبكرة
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
سبق
سبق

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان، أصيب خلال إطلاق نار استهدف أنصاره، بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد.

وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع.

ووفق "الفرنسية" ذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في منطقة الرجل، لكن وضعه وُصف بـ"الآمن".

وكان "عمران" في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أشار موقع "تايمز أوف إينديا" إلى أن الشخص المتورط في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق جرى توقيفه.

عمران خان
إطلاق نار
رئيس الوزراء الباكستاني السابق

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