مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مجلس الأمن بالتحرك فوراً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المروعة والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وذلك من خلال ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو (روسيا).