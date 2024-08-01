مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مجلس الأمن بالتحرك فوراً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المروعة والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، وذلك من خلال ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو (روسيا).
وحذر رياض منصور من أن الكيان الإسرائيلي يشنّ حرباً نكراء على الشعب الفلسطيني بشكل متعمد وتعسفي، وفي انتهاك صارخ للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
وناشد المجتمع الدولي أن يدعم القرارات الدولية والالتزامات التي تقع على عاتق الدول لوقف هجمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومنع نشوب حرب إقليمية.