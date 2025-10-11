إطلاق نار بـ "ليلاند الأمريكية" يخلّف 4 قتلى و12 مصابًا.. والسلطات تحقق في الحادثة

أفادت قناة CBS الأميركية، نقلًا عن رئيس بلدية مدينة ليلاند جون لي، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، وأُصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، جراء إطلاق نار وقع صباح السبت في الشارع الرئيسي للمدينة الواقعة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.
ووفق تقرير القناة، فإن إطلاق النار هزّ المدينة الصغيرة بشكل مفاجئ، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الأمن والطوارئ، حيث باشرت السلطات تحقيقًا موسّعًا للكشف عن ملابسات الحادث ودوافعه.
وبحسب ما نقلته RT ضمن تغطيتها، فقد فتحت الجهات المختصة تحقيقًا رسميًا في الحادثة التي أثارت القلق بين سكان المدينة، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن هوية المهاجم أو دوافع الجريمة.