رفح.. شوارع وأسواق مُقفرة و"خوف" من المجهول و"لا مكان آمن في غزة"

ابتهال العروقي (39 عامًا) التي نزحت من مخيم البريج في وسط غزة إلى رفح وخضعت لعملية ولادة قيصرية قبل أسبوعين فقط، وجدت نفسها مشردة مرة أخرى، وقالت: "خرجنا من تحت ركام منزلنا في البريج والآن من شدة القصف في رفح نحن في الشارع أنا وأطفالي، لا نعلم أين نذهب، لا يوجد مكان آمن".