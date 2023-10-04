حصيلة دامية.. المعارك والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تستعر بالعاصمة السودانية

وأتى هذا بعدما أكدت لجان أحياء منطقة السامراب، صباح الأربعاء، أن 20 شخصًا لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، من جراء قصف مدفعي على المنطقة من قِبل قوات الدعم السريع، وفق زعمها.