زعيم فاغنر.. من بائع طعام إلى قائد متمرد يواجه قيادات روسيا العسكرية

وكان قائد فاغنر نشيطًا أيضًا في أماكن أخرى. وفي فبراير من عام 2018، كان واحدًا من 13 روسيا وجهت إليهم هيئة محلفين اتحادية كبرى لوائح اتهام بالتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال وكالة أبحاث الإنترنت (Internet Research Agency)، التي ساهمت بنشر الأكاذيب وشن حرب إعلامية ضد الولايات المتحدة، دعمًا لحملة الرئيس السابق، دونالد ترامب. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه، في ديسمبر عام 2016، وفقًا للصحيفة.