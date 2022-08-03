نانسي بيلوسي خلال لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ ون

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"بيلوسي": لا يمكن للصين منع قادة العالم من زيارة تايوان.. ولا نريد تغييرًا بالقوة

قالت إن واشنطن تعهدت بالوقوف بجانب تايوان منذ 43 عامًا وأنا هنا لتأكيد ذلك