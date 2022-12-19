القضاء البريطاني يوافق على طرد طالبي اللجوء إلى رواندا

وافق القضاء البريطاني اليوم (الاثنين) على طرد طالبي لجوء الذين وصلوا للمملكة المتحدة بطريقة غير قانونية إلى رواندا، في مشروع يثير جدلاً كبيراً، وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة العليا في مخلص حكمها: "خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلاً من المملكة المتحدة"، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
وأبرمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقاً مع الحكومة الرواندية لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية.
وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة، إلا أنها تلقى انتقادات، وهي موضع ملاحقات قضائية.