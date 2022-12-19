القضاء البريطاني يوافق على طرد طالبي اللجوء إلى رواندا

وأبرمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقاً مع الحكومة الرواندية لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية.