صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 347 مليون دولار لمصر بشكل فوري

وتعقد مصر آمالا كبيرة على صفقة التمويل المرتقبة من صندوق النقد الدولي، فبعد أن توصلت القاهرة لاتفاقٍ مع الصندوق على مستوى الموظفين في نهاية أكتوبر تمّ تحديد جلسة ١٦ ديسمبر لإقرار برنامج الإصلاح الجديد الخاص بمصر.