بعد سجنه 20 عاماً في نيبال.. السفاح "الأفعى" يعود إلى فرنسا

وفي الطائرة التي كان متجهًا عبرها إلى الدوحة، حيث وصل في محطة عبور مساء أمس، ذكر "الأفعى" أنه "برئ من الجرائم المنسوبة إليه، وكلّ الاتّهامات بنُيت استناداً إلى وثائق مزوّرة".