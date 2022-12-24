بعد سجنه 20 عاماً في نيبال.. السفاح "الأفعى" يعود إلى فرنسا

عاد السفاح الفرنسي شارل سوبراج البالغ 78 عامًاً والملقب "الأفعى"، اليوم (السبت) إلى فرنسا بعدما رحّلته سلطات نيبال، حيث أمضى ما يقرب من عشرين عامًا في السجن بسبب قتله سائحين أميركيين شماليين.
ووصل "الأفعى" الذي ارتكب حوالى عشرين جريمة قتل في سبعينات القرن الماضي في آسيا، إلى مطار رواسي شارل ديغول قرب باريس، على متن طائرة آتية من العاصمة القطرية الدوحة، وتسلمته الشرطة على الفور، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح مصدر أنه، بعد عمليات تحقق من الهوية، غادر "سوبراج" المكان من دون ضجة، ليخلّ بعهده بالإدلاء بتصريحات للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.
وفي الطائرة التي كان متجهًا عبرها إلى الدوحة، حيث وصل في محطة عبور مساء أمس، ذكر "الأفعى" أنه "برئ من الجرائم المنسوبة إليه، وكلّ الاتّهامات بنُيت استناداً إلى وثائق مزوّرة".
وقال: "لديّ أمور كثيرة عليّ أن أفعلها. ينبغي أن أقاضي أشخاصاً كثيرين، بينهم دولة نيبال".
من جهتها، بينت محاميته الفرنسية إيزابيل كوتان بير، أن الأمر استغرق تسع عشرة سنة ليستعيد حريته.