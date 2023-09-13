مقتل 5 فلسطينيين في انفجار على حدود غزة.. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً تعليقاً على ما حدث، وقال إن "أعمال شغب عنيفة" بمشاركة الفلسطينيين وقعت بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة، حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية.