"أمبري": الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة غاز كانت متجهة للإمارات

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو وتديرها الإمارات على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية.
وفي التفاصيل، ذكرت أمبري أن أحد أفراد طاقم السفينة اتصل بالجهة المالكة وأوضح أن أعضاء مسلحين في الحرس الثوري الإيراني صعدوا إليها، مضيفة أن الجهة المالكة للسفينة ذكرت أن الاتصال بها انقطع مؤقتاً عند احتجازها.
وتابعت "أمبري": "الواقعة ليس لها دوافع سياسية على الأرجح ولا نعتقد أنها تمثل إجراء حرب"، وفقاً للعربية نت.
وأوضحت أنه تم تحميل السفينة بزيت الغاز البحري قبالة سواحل العراق وكانت متجهة إلى الشارقة بالإمارات.