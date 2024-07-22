"أمبري": الحرس الثوري الإيراني اعترض طريق ناقلة غاز كانت متجهة للإمارات

وفي التفاصيل، ذكرت أمبري أن أحد أفراد طاقم السفينة اتصل بالجهة المالكة وأوضح أن أعضاء مسلحين في الحرس الثوري الإيراني صعدوا إليها، مضيفة أن الجهة المالكة للسفينة ذكرت أن الاتصال بها انقطع مؤقتاً عند احتجازها.