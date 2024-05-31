استشهاد 14 فلسطينياً جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

واستُشهد ثمانية فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع، وفقدان عددٍ آخر تحت الأنقاض وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، تزامن ذلك مع قصفٍ مدفعي مكثّف طال المناطق الشمالية والشرقية كافة من مخيمَي البريج والنصيرات، ومنطقة جحر الديك؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.