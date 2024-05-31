استشهاد 14 فلسطينياً جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على غزة

استُشهد 14 فلسطينياً على الأقل، وأُصيب العشرات بجروحٍ، في سلسلة غارات عنيفة، نفّذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم على منازل وتجمعات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، بأن أربعة فلسطينيين استُشهدوا في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على مركبتهم بمخيم النصيرات وسط القطاع.
واستُشهد ثمانية فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع، وفقدان عددٍ آخر تحت الأنقاض وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، تزامن ذلك مع قصفٍ مدفعي مكثّف طال المناطق الشمالية والشرقية كافة من مخيمَي البريج والنصيرات، ومنطقة جحر الديك؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.