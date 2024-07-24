الرئاسة الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية المحرضة على "عباس"

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن اتهام الوزير الإسرائيلي لرئيس دولة فلسطين بدعم الإرهاب، يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدًا أن غزة لن تكون إلا جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولن ينجح الاحتلال في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.