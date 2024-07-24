العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية المحرضة على "عباس"

قالت: الاحتلال تعمّد تدمير حل الدولتين وتعطيل الاتفاقيات بين الجانبين
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصريحات التحريضية التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي بحق رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن اتهام الوزير الإسرائيلي لرئيس دولة فلسطين بدعم الإرهاب، يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدًا أن غزة لن تكون إلا جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولن ينجح الاحتلال في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الاحتلال تعمّد تدمير حل الدولتين، وتعطيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

نبيل أبوردينة
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية

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